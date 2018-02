El PS valora positivament tenir una única candidatura

El secretari d’organització del Partit Socialdemòcrata (PS), Carles Sánchez, va assegurar ahir en declaracions al Diari que el fet de tenir un únic candidat “és una cosa positiva” i és senyal que “el procediment ha funcionat com corresponia”. Sánchez va afegir que “tant si és una candidatura com si haguessin estat dos” el mètode de les primàries s’ha desenvolupat de manera correcta i tan sols queda donar suport al futur candidat a cap de Govern un cop quedi oficialment validada la candidatura de Pere López. En ser preguntat sobre si hi havia hagut algun altre intent de candidatura, el secretari