El Govern convoca els sindicats per acordar els serveis mínims de la vaga

Els representants sindicals es reuniran amb Martí i els ministres dels àmbits afectats

El Govern ha convocat tots els sindicats de l’administració a una reunió per consensuar els serveis mínims de la vaga de funcionaris que està previst que es dugui a terme del 19 de febrer al 19 de març. Serà en una trobada que tindrà lloc dimarts a les dotze de migdia a l’edifici administratiu de Govern i que estarà comandada pel mateix líder de l’executiu, Toni Martí. Tot i així, està previst que també hi assisteixin els ministres dels sectors afectats per la vaga, com són la de la Funció Pública, Eva Descarrega; el d’Educació, Eric Jover; i el d’Afers