Espanya col·laborarà en la Cimera Iberoamericana 2020

Un alt càrrec d’Exteriors diu que la trobada “posiciona Andorra al món”

El secretari d’Estat de Cooperació Internacional i per Iberoamè̀rica i el Carib del govern d’Espanya, Fernando García Casas, va iniciar ahir el seu viatge oficial al Principat, on es va reunir amb el cap de Govern, Antoni Martí, i amb la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, per tractar la cooperació internacional amb el desenvolupament. En el marc d’aquesta visita està previst que al llarg del dia d’avui García es reuneixi amb Ubach per tractar la Cimera Iberoamericana del 2020.

Pel que fa a la trobada Iberoamericana, García va confirmar que el govern espanyol “col·laborarà amb tot el que se’ns sol·liciti”, segons