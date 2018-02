Actualitzada 08/02/2018 a les 06:47

La targeta solidària de MoraBanc, per recaptar diners per a les entitats solidàries del país, enguany va aconseguir un total de 141.132 euros, que l’entitat bancària va repartir ahir entre les disset ONG participants a la iniciativa, com ara Càritas.

