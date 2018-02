Govern embarga béns per un milió d'euros a 139 persones

Reclama sancions per defraudar, fer contraban i per infraccions molt greus

El Govern ha instat l’embargament del patrimoni de 139 persones físiques i jurídiques per un valor d’1.090.318 euros. Ho ha fet a demanda del departament de Tributs i Fronteres, que dirigeix Albert Hinojosa, davant la impossibilitat de procedir a la notificació de les sancions a les persones i empreses afectades. Tots ells han estat multats per haver infringit la Llei de bases de l’ordenament tributari. Les multes van dels 181 euros les més econòmiques als 185.000 les més greus. Hi ha sancions per haver defraudat la hisenda, per contraban i per exportació de productes sense declaració. També s’inclouen multes per