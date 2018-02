El temporal deixa més d'un metre de neu a les estacions

Grandvalira i Vallnord encaren el Carnaval en condicions “òptimes”

Les precipitacions caigudes al llarg dels últims cinc dies han deixat gruixos de neu importants a les estacions d’esquí del país, que encaren la setmana de Carnaval com un dels esdeveniments més importants del seu calendari. Des de Grandvalira van explicar que el temporal va deixar a les seves pistes prop d’un metre de neu nova, que “ofereix unes condicions òptimes per esquiar”. Es tracta d’un gruix que supera els dos metres si es tenen en compte les nevades dels últims quinze dies. Per això, el domini obrirà el 100% de les seves pistes i posarà en funcionament tots els