Els dos exresponsables de BPA al·leguen que no han tingut temps per llegir el dossier

L’ex-director general de Banca Privada d’Andorra, Joan Pau Miquel, i l’ex-director financer, Santiago de Rosselló, van negar-se ahir a declarar davant de la batlle Canòlic Mingorance, que els havia citat com a imputats en l’anomenat cas Veneçuela. Aquesta causa que s’instrueix investiga el presumpte desviament de dos mil milions d’euros de fons de Petróleos de Venezuela (PDVSA) a través d’una trama d’exdirectius i familiars de directius de l’empresa petroliera. La desviació de fons es va fer per operacions d’assegurances, de divises i per les presumptes comissions que es cobraven a les empreses que aspiraven a contractar obra pública.

Miquel i Rosselló,