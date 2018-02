Remarca que “Andorra mai va prendre una decisió per ser un paradís fiscal”

El síndic general, Vicenç Mateu, va afirmar ahir que la crisi oberta a Catalunya pel procés sobiranista “és un assumpte intern d’Espanya”, així que Andor­ra no és qui “per donar lliçons a ningú sobre què s’ha de fer” en un tema que afecta un altre país.

No obstant això, Mateu es va mostrar favorable que en el conflicte català es respectin les lleis. “S’ha de respectar l’Estat de dret i la Constitució, evidentment és millor dialogar que discutir”, va destacar Mateu en fòrum amb periodistes i diplomàtics organitzat per l’Agència EFE a Madrid, on es va parlar dels vint-i-cinc anys de

#2 Miquel

(07/02/18 08:48)



#1 FrancAnd

(07/02/18 08:31)