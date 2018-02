Cinca defensa la legalitat de les adjudicacions a familiars del cap de Govern

L'executiu argumenta que en cas de fer concurs públic s'hauria encarregat a la mateixa empresa perquè és la designada per IBM per assumir aquestes tasques al país

Actualitzada 07/02/2018 a les 19:56

Redacció Andorra la Vella

El ministre de Finances, Jordi Cinca, ha defensat que s'ha actuat legalment en resposta a la denúncia a la fiscalia per part dels sindicats de l'administració en la relació a les suposades adjudicacions directes a l’empresa de programació i anàlisis informàtiques a familiars del cap de Govern. Cinca ha manifestat en la roda de premsa posterior al consell de ministres que en cas d'haver-se realitzat un concurs públic, s'hagués escollit la mateixa empresa Spai perquè és l'encarregada per la marca dels equips informàtics de fer aquestes tasques al Principat. I ha especificat que en cas d'haver-li adjudicat a una altra empresa mitjançant un concurs públic hauria estat Spai qui hauria acabat fent aquesta tasca per les exigències de la casa mare IBM.

El ministre s'ha pronunciat també sobre la convocatòria de vaga i ha assegurat que els funcionaris tenen dret a fer vaga, però no a cobrar. A més, ha mostrat el seu desacord respecte que l'avís de les aturades es faci amb una antelació de 24 hores per part del funcionaris, ja que ha afirmat que això impedeix l'organització, sobretot, dels centres escolars i de les famílies dels alumnes.

El consell de ministres ha aprovat avui la creació del Tribunal d'Arbitratge, format pel Col·legi Oficial d'Advocats i la Cambra de Comerç, amb l'ojectiu d'arbitrar conflictes nacionals i internacionals de manera ràpida i eficaç, tot i que esperen poder actuar en altres àmbits. El Govern també ha aprovat el projecte de llei del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs amb la finalitat de regular i ordenar l'exercici de la professió.