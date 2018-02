Mans Unides posa en marxa la campanya 2018 amb l'objectiu de recaptar 132.000 euros

Comparteix el que importa. Sota aquest lema Mans Unides posa en marxa la seva campanya per al 2018 amb l’objectiu de recaptar 132.000 euros per al finançament de diferents projectes al Camerun, Senegal, Guinea-Conakry i Hondures. La xifra que es vol aconseguir recaptar aquest any és similar a la de l’any passat, quan es van superar les expectatives. La presidenta de Mans Unides a Andorra, Meritxell Farrero, va detallar ahir en la presentació del lema d’aquest any que vol fer incidència en el fet que el 2016 encara hi havia 815 milions de persones al món que passaven fam i