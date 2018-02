La fiscalia demana una multa per imprudència per l'atac de dos pitbulls a un home el 2016

Els jutjats de Girona van acollir ahir el judici per l’agressió que va tenir lloc ara fa dos anys a Llagostera en què dos pitbulls propietat d’una dona del país van causar ferides de gravetat a un veí de la població gironina. La fiscalia va formalitzar una petició de multa per una imprudència lleu en constatar que la dona no va prendre les mesures de protecció corresponents en tractar-se de dos gossos de raça perillosa. De la seva banda, l’acusació particular va sol·licitar una indemnització d’entre 250.000 i 450.000 euros per les lesions sofertes per l’home, un jubilat de 64

#1 FrancAnd

(06/02/18 08:22)