Equipaments a partir de Canillo i el Serrat i dificultats a l'Alt Urgell i la Cerdanya

França prohibeix la circulació de camions de més de 19 tones per la frontera del Pas de la Casa

Actualitzada 05/02/2018 a les 18:52

Les precipitacions de neu que es registren des de dissabte obliguen a circular amb equipaments per circular a partir de Canillo a la General 2 i a partir del Serrat, a la General 3, segons informa Mobilitat. La situació a a les carreteres del Principat ha millorat des de primera hora de la tarda ja que durant el matí l'ús de pneumàtics d'hivern o cadenes era necessari des d'Andorra la Vella i les dificultats per circular han estat la causa de la suspensió de les activitats d'esquí escolar avui. També han motivat la restricció per als camions de més de 19 tones a partir del Pas de la Casa imposada per les autoritats franceses per accedir a l'RN-22 i molts problemes per transitar per la xarxa viària catalana.

Les nevades han provocat alteracions en totes les línies regulars d'autobusos del Principat, segons ha informat la Cooperativa Interurbana i també hi ha afectació en els desplaçaments a Barcelona. Des de l'empresa Nadal han indicat que la sortida de busos en direcció a la capital catalana s'està fent amb puntualitat però que l'arribada a Barcelona i la sortida dels vehicles des d'allà està registrant retards per les complicacions per circular per algunes carreteres catalanes. El trajecte directe de les 7 del matí no s'ha fet i el de les 7.30 hores ha arribat al país passada la una de la tarda.

La xarxa viària veïna del sud està registrant les majors dificultats ja que a partir de la Seu d'Urgell la neu que no deixa de caure s'acumula a les vies i per això és necessari portar equipaments especials per transitar entre Bellver de Cerdanya i Bagà i també entre Coll de Nargó i Adrall, entre les zones més properes a Andorra, ja que hi ha moltes altres vies catalanes amb restriccions i problemes, segons la informació del Servei Català de Trànsit. Protecció Civil de Catalunya ha indicat que les precipitacions de neu registrades han assolit els 30 centímetres a la zona de Puigcerdà, mentre que a la Seu d'Urgell són de 4 centímetres.

La previsió metereològica apunta que les nevades continuaran al llarg de la jornada i es recomana als conductors consultar l'estat de les carreteres, tant d'Andorra com de França i Catalunya, abans d'iniciar un desplaçament.

