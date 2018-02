“Si hi ha una nova força política ens pot rascar vots a tots”

Remarca que da està en disposició de fer llistes a totes les parròquies i critica que ningú no s’hagi excusat quan s’ha demostrat que els atacs a membres de govern eren falsos i injuriosos

Demana als funcionaris que escoltin el Govern, recorda que els paguen els ciutadans i apunta que a Liberals se li complica l’escenari territorial per la ruptura, en una entrevista a la ràdio del Diari.



Amb el conflicte al grup mixt i per la delegació del Consell d’Europa sembla que els parlamentaris es dediquen a assumptes interns i no a les lleis que importen als ciutadans?

Si és la imatge que estem donant malauradament no ho estem fent bé, perquè hi ha assumptes sobre la taula molt més important per a la ciutadania ja que als ciutadans poc els preocupa si al grup

