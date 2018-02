Jean-Yves Caullet, exconseller de François Mitterrand, creu que l’economia es diversificarà

L’acord d’associació amb la Unió Europea (UE) també genera debat entre els representants polítics que van redactar i aprovar la Constitució ara fa 25 anys. La majoria el veuen com una oportunitat per donar un impuls al país i diversificar l’economia, mentre que d’altres, si bé consideren que el futur pacte serà positiu, creuen que el país tampoc pot renunciar a les bases que van servir per desenvolupar les estructures d’Estat i el teixit econòmic actual ara fa dues dècades, amb l’entrada en vigor de la Carta Magna.

Jean-Yves Caullet, que va ser antic conseller tècnic del president francès i Copríncep

