El primer judici del cas BPA podria quedar aturat fins al maig o al setembre en cas que les defenses dels processats presentin un recurs al Tribunal Constitucional contra la decisió del Tribunal de Corts de permetre que el Govern (acusació particular) i els socis minoritaris i preferentistes (actors civils) continuïn a la causa. Corts va anunciar que la vista oral quedava en suspens mentre el Constitucional no es posicioni en aquest afer i els terminis per completar tot el procés durarien mesos. Les defenses encara no han fet públic si finalment recor­reran a l’Alt Tribunal, però les manifestacions fetes

