Albert Pintat titlla la vaga de “preventiva”

Ladislau Baró diu que la reforma “no justifica una hostilitat” com la plantejada

L’excap de Govern Albert Pintat va preferir ahir ser concís quan se li va demanar per la vaga del funcionariat. “Sembla que és una vaga preventiva per influenciar un projecte de llei”, va comentar en el marc de la celebració dels 25 anys de l’aprovació de la Constitució per part del Consell General. Pintat va manifestar al Diari que al Principat no s’ha regularitzat mai el dret a vaga, tot i estar reconegut, perquè “de conflictes laborals aquí, a Andorra, mai n’hi ha hagut d’aquesta categoria”.

Qui va ser cap de Govern entre els anys 2005 i 2009 i que també

#1 Hostilitat, la de Govern

(03/02/18 08:50)