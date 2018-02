'Operació Macron andorrà'

La negativa de Josep Pintat a posicionar el grup liberal al costat dels ex-accionistes majoritaris de BPA és l’origen de la crisi que ha acabat amb el trencament al Consell General i l’ascens de Jordi Gallardo a candidat a cap de Govern. Toni Garcia, ‘Toti’, ha tingut un paper clau.

L’esclat de la crisi de BPA a principi del 2015 ha marcat l’agenda política, econòmica i judicial de la segona legislatura amb DA al poder. L’acció de Govern i el sistema financer han estat els blancs de la campanya per desacreditar la intervenció i posterior resolució del banc. Però l’estratègia dissenyada per retornar a la situació prèvia a la nota de la FinCEN demana suports polítics significatius. La composició del Consell deixa poc marge de maniobra. Descartat DA, l’única alternativa era el primer grup de l’oposició dels vuit consellers liberals. Hi havia un problema: Josep Pintat. El polític lauredià, malgrat

