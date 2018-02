La cotització dels autònoms s'apuja a 453,68 euros al mes

L’augment, de 4,5 euros respecte al 2017, té lloc pel càlcul del salari mitjà

El càlcul anual del salari mitjà del global de cotitzants a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) ha donat com a resultat una retribució de 2.062,16 euros mensuals, superior als 2.041,35 de l’any passat. El resultat és que el càlcul anual de les cotitzacions dels treballadors per compte propi, que s’estableix en funció d’aquesta magnitud, també anirà a l’alça aquest any. Així, tal com recollia l’edicte del BOPA ahir, els autònoms hauran d’abonar al mes 453,68 euros, 4,5 euros més que el 2017, quan la cotització va ser de 449,1. De l’aportació, cor­responent al 22% del salari mitjà, 206,22

#5 MARKLIN2

(01/02/18 15:03)



#4 ciutadana

(01/02/18 11:26)



#3 CAZURROS

(01/02/18 09:38)



#2 Ignorant integral

(01/02/18 09:32)



#1 Eric

(01/02/18 07:57)