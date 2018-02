El preu dels bitllets de bus s'apujarà un 1,8% aquest any

El Govern ho justifica dient que els últims quatre anys no havia augmentat

El preu dels bitllets de bus inter­urbans augmentarà aquest any un 1,77%. Ho va anunciar ahir el ministre de Finances i portaveu del Govern, Jordi Cinca, en la roda de premsa posterior al consell de ministres. A partir de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), el preu dels bitllets senzills d’una i dues zones augmentarà cinc cèntims i passaran a costar 1,85 i 3,35 euros, respectivament. Els de tres i quatre zones s’apujaran deu cèntims i valdran 4,70 euros i 6,20 euros, respectivament.

Per la seva banda, les tarifes dels abonaments també es veuran incrementades i, per

