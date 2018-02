Desestimen la denúncia d'Apapma pel sobrecost del forn incinerador

Iriarte diu que ara potser alguns entenen per què el Govern va tardar dos anys a lliurar l’auditoria

La Batllia ha desestimat la denúncia que va presentar l’Associació Protectora d’Animals, Plantes i Medi Ambient d’Andor­ra (Apapma) i que demanava que s’investiguessin possibles irregularitats en la construcció del forn incinerador. Concretament, demanaven que s’esbrinés si hi va haver delicte en el sobrecost de 22 milions d’euros que hi va haver en l’obra, que havia de costar 43,8 milions d’euros. Una desviació que no va fer variar el preu de l’acció, fet que per a Apapma també pot ser constitutiu de delicte. Per tot plegat, l’entitat va presentar una denúncia contra persona desconeguda per delictes de corrupció i tràfic d’influències,