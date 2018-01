Les obres, que s’allargaran durant tres anys, milloraran la seguretat d’aquest tram de la C-14

Els treballs previs per preparar el terreny abans de l’inici de la perforació del túnel de Tres Ponts, que no s’espera fins a mitjans del mes de març, van començar ahir a provocar les primeres afectacions en el trànsit a la carretera C-14, entre Organyà i la carretera d’accés a Montant de Tost, que permet arribar al Principat. La incidència va ser mínima, amb operaris de l’obra que al matí van donar pas alternatiu durant una hora mentre duraven les tasques per instal·lar barreres de seguretat a les dues boques del túnel, uns talls que no van provocar retencions destacades.