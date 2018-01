El Tribunal de Corts considera que tant l’executiu com els socis petits de BPA i els preferentistes poden ser part de la causa i reclamar danys i perjudicis

Govern, els accionistes minoritaris de BPA i els clients que van comprar accions preferents de l’entitat podran continuar en el judici del cas BPA. El Tribunal de Corts va fer públic ahir l’aute pel qual desestima les peticions de diferents processats perquè no es permetés a l’executiu continuar com a acusació particular, ni tampoc als minoritaris i als preferentistes seguir com a actors civils. Cal recordar que l’acusació particular se suma a la petició de pena de la fiscalia, mentre que els actors civils fan una demanda econòmica. Concretament, la petició està en consonància amb els diners que valien les

