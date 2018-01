Govern controlarà els operadors del Pas que porten turistes conflictius

Camp assegura que el problema està acotat entre finals de gener i principis de febrer

Govern vol posar fi als aldarulls nocturns que provoquen les concentracions massives de turistes joves al Pas de la Casa. Per això, el ministre de Turisme, Francesc Camp, va reunir-se ahir amb els principals operadors turístics que funcionen a la població encampanada. El ministre va explicar que les empreses “són conscients” de la problemàtica i de la normativa que prohibeix, per exemple, el consum d’alcohol a la via pública. Ara bé, va precisar Camp, cal que “facin la feina que els hi toca, com ara informar o conscienciar els seus clients”.

Els operadors s’han compromès a fer-ho perquè aquesta temporada hi

