El Govern i els accionistes minoritaris podran participar al judici de BPA

El Tribunal de Corts rebutja la petició de les defenses perquè no poguessin ser a la vista com a acusació particular i com a actors civils

El Govern i els accionistes minoritaris podran ser al judici de BPA Els lletrats que representen el Govern i els accionistes minoritaris i els preferentistes en una sessió del judici Fernando Galindo

Actualitzada 30/01/2018 a les 13:52

Redacció Andorra la Vella

El Tribunal de Corts ha comunicat aquest migdia a totes les parts presents al primer judici del cas BPA que el Govern podrà participar en la vista com a acusació particular i els accionistes minoritaris i els titulars de preferents com a actors civils, tal com estava previst. Els magistrats rebutgen així una de les qüestions prèvies que havien plantejat les defenses per sol·licitar que no hi hagi a la causa representació de l'executiu en al·legar que els interessos generals ja els defensa la fiscalia com a acusació pública. La mateixa sol·licitud havien fet els lletrats respecte a la presència dels accionistes minoritaris del banc i dels clients que havien adquirits accions preferents perquè argumentaven que no era per aquesta via que havien de plantejar la reclamació pels danys patits per la pèrdua de valor de les accions.

La decisió del Tribunal de Corts pot ser recorreguda per les defenses dels 25 processats en aquest primer judici vinculat al cas Gao Ping ja que poden presentar recurs d'empara al Tribunal Constitucional. La vista ajornada pels magistrats el 19 de gener per resoldre algunes de les qüestions prèvies que es van presentar podria tornar a començar en unes tres setmanes.