Liquidació d'articles als encants d'Unicef per recaptar fons

L'ONG destinarà els diners als projectes que té a la República del Congo

Actualitzada 29/01/2018 a les 19:59

Redacció Andorra la Vella

Unicef ha inaugurat aquesta tarda una edició especial dels encants ja que l'objectiu és liquidar el material que ha anat acumulant amb donacions per falta d'espai. A la botiga del carrer de la Sardana es poden trobar mobles, roba, llibres, joies i productes per a nens tot reduït al 50% del preu habitual en aquestes vendes solidàries. La directora d'Unicef, Marta Alberch, ha explicat que no s'han fixat una quantitat per recaptar però en l'edició anterior es van obtenir 9.000 euros que van destinar als projectes que l'ONG desenvolupa a la República del Congo. La mateixa finalitat que es donarà als fons que es recullin fins divendres, que és quan tancaran els encants.

Alberch ha assenyalat que aquesta és l'última vegada que es fa aquest tipus d'encants ja que la proliferació de botigues outlet fa que "s'hagi de repensar el format".