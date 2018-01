Actualitzada 29/01/2018 a les 06:55

La plataforma Obrim-los, Obrim-les, celebrarà dissabte vinent, a les vuit del vespre al centre cultural La Llacuna una assemblea oberta per tractar la problemàtica sobre els refugiats i com la societat pot ajudar-los. Aquest serà el primer pas per a constituir-se com a associació.