El sector hoteler frega el ple el cap de setmana

El sector hoteler del Principat fregarà aquest cap de setmana el ple d’ocupació hotelera. El president de la Unió Hotelera Andorrana (UHA), Manel Ara, va titllar de “fenomenals” aquests dos dies. Segons Ara, l’ocupació mitjana arribarà al 88% i va especificar que l’ocupació global de dissabte a diumenge és encara millor, del 94% a tot el Principat. A més, va remarcar que a les par­ròquies altes com són Canillo, Encamp i la Massana “tenen ple absolut o el freguen”.

Preguntat per les causes de l’èxit del cap de setmana, el president de l’UHA va considerar que les nevades del final de