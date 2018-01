El Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra renova els membres de la taula permanent

El Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra (FNJA) es va reunir ahir al centre cultural La Llacuna per celebrar la setena assemblea de l’entitat. Entre els punts rellevants de la jornada destacaven les eleccions per renovar els membres de la taula permanent, d’entre els quals n’ha de sortir un president les pròximes setmanes. Els sis nous membres de la taula escollits van ser Michael Palomo, Jordi Ribes, Yzan Cachafeiro, Alejandro Cor­rales, Oriol Servera i Joan Toridio. Aquests sis nois s’hauran de reunir les setmanes vinents per rellevar l’actual mesa, fins ara presidida per Adrià Espineta, que continuarà com a president