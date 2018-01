L’Estat veí condiciona el suport a la moratòria que el cost d’un paquet sigui com a mínim igual al més barat d’Europa

França ha demanat a Andorra que el diferencial de preus del tabac minvi i que s’equipari a nivells de la Unió Europea abans de 30 anys. Concretament, vol que un paquet de tabac costi com a mínim el mateix que el més barat de la UE. La demanda la va trametre el representant del Copríncep francès, Patrick Strzoda, al cap de Govern, Toni Martí, en la trobada que van mantenir durant els desplaçaments que el líder de l’executiu ha realitzat a l’Elisi en les darreres setmanes per abordar la qüestió del contraban.

Martí ha viatjat a París per calmar els ànims

#16 AND

(27/01/18 13:04)



#15 MARKLIN2

(27/01/18 12:35)



#14 DoricoG

(27/01/18 12:00)



#13 Un d'aqui

(27/01/18 11:49)



#12 Casual

(27/01/18 11:34)



#11 Pere

(27/01/18 11:09)



#10 era el tic tac del rellotge

(27/01/18 11:05)



#9 el peñon

(27/01/18 11:04)



#8 And.r

(27/01/18 10:04)



#7 Gatfer

(27/01/18 10:02)

