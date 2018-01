La llei prohibirà tallar la llum a les famílies amb pocs recursos

Els propietaris de plaques fotovoltaiques podran consumir la seva energia

Les distribuïdores d’energia del Principat necessitaran un informe de serveis socials abans de tallar el subministrament de llum d’un domicili. Així ho estableix la nova llei de transició energètica, aprovada dimecres al consell de ministres, amb l’objectiu de protegir les famílies que, per manca de recursos econòmics, no puguin pagar les factures corresponents al seu consum elèctric. Segons va explicar ahir la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, en la presentació del projecte, sempre s’han trobat amb una “molt bona predisposició tant de FEDA com de les distribuïdores, que mai no han procedit a tallar la llum

