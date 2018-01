Equipaments a partir de Llorts i el Tarter i en direcció a França

Els camions de més de 19 tones no poden accedir a territori francès

Actualitzada 26/01/2018 a les 17:45

Redacció Andorra la Vella

Les precipitacions de neu que han caigut especialment a les zones altes del Principat obliguen a portar equipaments per circular per la carretera general 3 a partir de Llorts i per la General 2 després del Tarter, segons que informat Mobilitat. Les restriccions als vehicles no equipats amb cadenes o pneumàtics d'hivern també s'apliquen per accedir a l'RN-22 des del Pas de la Casa i a més les autoritats franceses prohibeixen el pas als camions de més de 19 tones.

La nevada fa que Mobilitat mantinguin activada la fase groga a la xarxa viària del Principat i ha contribuït a millorar els gruixos de les estacions d'esquí.