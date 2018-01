Un ferit amb cremades greus en l'incendi d'un pis a La Massana

Un home de 59 anys ha estat traslladat a la Vall d'Hebron de Barcelona i tres persones més han hagut de ser ateses a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell per inhalació de fum

Actualitzada 24/01/2018 a les 11:42

Una persona ha resultat ferida amb cremades greus i tres més per inhalació de fum en un incendi que s'ha declarat aquesta matinada en un edifici a l'entrada de La Massana. El ferit greu, un home de 59 anys, ha estat traslladat amb helicòpter a la Vall d'Hebron de Barcelona i es manté estable dins de la gravetat. La seva dona, en canvi, només ha resultat afectada per inhalació de fum, igual que els altres dos ferits, que són una parella de mitjana edat que vivia al pis adjacent. Tots tres han estat traslladats a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, on segueixen en observació i estan fora de perill. Podrien rebre l'alta avui mateix.

Els bombers han rebut l'avís del foc a les 6 hores i 17 minuts de la matinada, a l'Avinguda de Sant Antoni 64 de La Massana. Segons els primers indicis, l'incendi s'hauria declarat "de forma accidental" a la cuina de l'àtic de l'edifici i hauria afectat altres dependències del pis com el menjador. La resta de pisos no s'han vist afectats, però s'ha hagut de desallotjar tot l'edifici.

El foc ja està controlat i els bombers encara estan treballant-hi en la ventilació. Fins al lloc dels fets, s'hi han desplaçat 17 efectius del cos de bombers, amb 3 camions de foc, 1 d'escala i 2 ambulàncies. Els experts ara estan avaluant els danys que ha patit l'edifici per determinar quan podran tornar a casa els veïns afectats.

A causa de l'incendi, s'ha tallat la carretera CG3 en els dos sentits de la marxa, fet que ha provocat retencions tant a l'entrada com a la sortida de La Massana. Per això, Mobilitat ha habilitat un pas alternatiu, per la carretera d'Anyós, amb l'objectiu de repartir el trànsit. A les 9.45, però, la circulació ja s'ha restablert.

El cònsol menor de La Massana, Raul Ferré, que ha acudit al lloc dels fets cap a les 7 del matí, ha destacat "la feina com sempre excel·lent dels bombers" i ha subratllat "el fet que no s'hagi de lamentar cap víctima". Tot i que sembla ser que les assegurances podran resoldre els problemes derivats de l'incendi amb cada particular, Ferré ha deixat clar que "el Comú està a disposició per ajudar en el que calgui".

