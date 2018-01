Una de les tres propostes que presenten es situa al Clot d’Emprivat i crearia 234 llocs de feina

Bomosa proposa una inversió d’entre 13,3 i 17,9 milions d’euros per al casino, si en guanya la concessió. L’aliança entre la societat andorrana impulsada per Turi Mori i Casinos Àustria planteja tres possibles ubicacions per a l’equipament de jocs d’oci i d’atzar, la més destacada de les quals és un complex al Clot d’Emprivat amb què assolirien 30,4 milions d’ingressos l’any (19,6 milions de joc i 10,8 milions en activitats paral·leles) i que crearia 234 llocs de feina. Les altres dues opcions de Bomosa són al Centre de Congressos d’Andorra la Vella i a Caldea. Ho van explicar ahir la

