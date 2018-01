El cap de Govern ha mantingut diverses reunions a París per informar dels esforços

El contraban s’ha convertit en el tema més complicat de les relacions francoandorranes, especialment després que el ministeri de l’Interior francès enviés un informe a l’Assemblea Nacional sobre els problemes que està causant aquesta activitat. Toni Martí, segons fonts properes a l’executiu, s’ha desplaçat diverses vegades les últimes setmanes (l’informe va ser emès al desembre) per explicar a les autoritats gal·les les accions que està desenvolupant Andorra per col·laborar en la lluita anticontraban.

El cap de Govern ha trasllat a l’Elisi que el Principat ha modificat la legislació per poder actuar en qualsevol punt del país (abans només podia ser a