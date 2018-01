Recuperació dels diners d'unes preferents

Una entitat bancària haurà de tornar a dos clients 20.000 euros corresponents a les accions preferents que van adquirir després que el Tribunal de Constitucional (TC) no hagi admès a tramit el recurs d’empara que el banc va presentar contra les decisions que en primera i segona instància els obligaven a pagar. Els clients, que van adquirir les preferents l’any 2005, van presentar l’octubre del 2015 una demanda davant la secció civil del Tribunal de Batlles amb l’objectiu que es declarés nul el contracte de compravenda d’accions per absència de consentiment. La Batllia no va acceptar en un primer moment