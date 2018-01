Els monitors crítics amb l'AAME s'associen per a un nou conveni

Els instructors reactiven una entitat ja existent de professionals de l’esquí

Els instructors disconformes amb l’acció de l’Associació Andorrana de Monitors d’Esquí (AAME) s’han reagrupat en una nova associació per negociar amb les estacions un conveni professional que tingui en compte les seves especificitats laborals. Els monitors han reactivat, de fet, l’Associació Andorrana de Professionals de l´Esquí i Disciplines Associades (AAPED), que ja havia existit però que no estava en funcionament, per emprendre accions pel nou conveni.

Un dels membres, Gerard Escoda, recorda que aquesta entitat és oberta a tots els monitors que treballin al país, siguin nacionals o de fora, i a d’altres professionals de la neu. Els monitors havien car­regat