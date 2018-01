Les autoritzacions inicials d'Immigració augmenten un 12,5% el tercer trimestre de 2017

Actualitzada 20/01/2018 a les 06:58

Redacció Andorra la Vella

El departament d’Immigració ha fet públiques aquesta setmana les dades corresponents al tercer trimestre del 2017, del juliol al setembre. Hi queda palès que es van totalitzar 43.605 autoritzacions inicials, un 12,5% més que el mateix període de l’any anterior. Els treballadors fronterers van suposar 1.391 autoritzacions durant aquelles dates (un 3,2% del total), de les quals el 91,9% eren espanyols. Els permisos de residència i treball van ser els més sol·licitats, representant un 78% del total. Les nacionalitats que més van optar a aquest tipus de permís són l’espanyola, la portuguesa i la francesa. Els permisos de residència es van sol·licitar en un 18,2% d’ocasions i el tipus menys demanat va ser el permís de treball sense residència, que van demanar 55 persones.

Pel que fa a les baixes, durant el tercer trimestre del 2017 es van registrar un total de 168 casos, un 70,8% eren permisos de treball i residència i la resta només de residència. Finalment, destaca el fet que hi ha 15.187 persones que estan inscrites al registre d’Immigració des de fa més de 20 anys i, per tant, poden optar a obtenir la nacionalitat andorrana.



Dades d’Ocupació

El servei d’Ocupació va publicar dijous passat les dades del mes de desembre del 2017. Aquestes constaten que a final de mes hi havia 300 persones que buscaven feina, 44 menys que al novembre. El nombre d’ofertes laborals a final de mes era de 1.452, situació que suposa un augment del 14,4% respecte al mateix període de l’any anterior. Des d’Ocupació també ressalten que el nombre de persones beneficiàries de la prestació econòmica per desocupació involuntària al desembre era de 22, xifra que representa un -21,4% respecte a les dades del 2016.