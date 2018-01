L'ACA vol iniciar una campanya de prevenció d'accidents

Respon als cinc sinistres mortals amb motos que hi ha hagut en un any

L’Automòbil Club d’Andorra (ACA) té previst iniciar una campanya per conscienciar els conductors de cotxes i de motocicletes. La iniciativa es va començar a debatre a la junta del club de dimecres, encara que no va prendre forma definitiva. El club té previst concretar les mesures en una futura reunió de junta la setmana que ve. Des de l’entitat tampoc no descarten col·laborar amb el Servei de Mobilitat i Transport Públic del Govern d’Andorra. Segons les fonts consultades, aquesta campanya ve motivada pel nombre de víctimes d’accidents de motocicleta.

Durant aquest any de moment han mort dos conductors andor­rans, un en

#1 Trampes

(19/01/18 07:49)