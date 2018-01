Redistribució de llocs i càrrecs al Consell General

Els tres consellers liberals passen a ocupar l'última fila i els cinc parlamentaris d'UL-CC del grup mixt seuen en la primera

Actualitzada 18/01/2018 a les 20:42

Redacció / Agències Andorra la Vella

El Consell General ha celebrat avui una sessió per aprovar els canvis derivats de la sortida de cinc consellers del grup liberal, els d'Unió Laurediana i Ciutadans Compromesos, que afecten la ubicació dels parlamentaris i els càrrecs a les delegacions internacionals.

El canvi més visible és que els tres liberals, Jordi Gallardo, Ferran Costa i Judith Pallarés tenen els escons ara a l'última fila, mentre que els que eren els seus companys de grup, Josep Pintat, Joan Carles Camp, Carles Naudi, Josep Majoral i Carine Montaner es queden a la primera fila, com quan integraven el grup liberal. La resta d'integrants del grup mixt es reparteixen a la segona fila, els del PS, i a la tercera, al costat dels liberals, on queden situats al costat de Víctor Naudi i Sílvia Bonet.

El fet que el grup mixt sigui ara el segon més nombrós al Consell després del demòcrata obliga a reorganitzar la representació de les delegacions als organismes internacionals. Judith Pallarés era la membre titular de la delegació al Consell d'Europa i ara passa a ser suplent perquè el titular és Víctor Naudi. Una decisió que ha rebut l'abstenció dels parlamentaris socialdemòcrates. També s'ha decidit que Carles Naudi i Pere López siguin el president i el vicepresident a l'assemblea parlamentària de l'OSCE, en la que Liberals no tindrà representació.



Malestar amb el PS

La decisió del comitè directiu del partit socialdemòcrata de portar a la Batllia la Sindicatura per la situació que s'ha generat arran de la nova composició del grup mixt i el fet que el síndic general no convoqués López a la junta de presidents, ha generat malestar entre la resta de formacions. Carles Naudi ha apuntat que el PS té la intenció de “mediatitzar un procès normal portant-lo al circ mediàtic”. El conseller d'SDP, Víctor Naudi, ha manifestat que no comparteix la decisió “perquè els motius esgrimits no són vàlids ja que amb la decisió que volien prendre, sí que es vulnerava a la minoria”. Finalment, el conseller de DA, Carles Jordana, considera “molt trist” judicialitzar decisions del síndic perquè aleshores “ja no s'està respectant res”.

Pere López ha respost les crítiques insistint que se'ls ha deixat al marge de molts llocs de responsabilitat i interès a causa d'una certa “pinça política per treure'ns de les comissions internacionals”. López ha esgrimit que el PS, que representa una quarta part dels electors i, al seu entendre, l'espectre més socialdemòcrata i d'esquerres del país, no haurà estat mai, en tota aquesta legislatura, al Consell d'Europa, “un del més importants a nivell internacional”.

#1 Josep M Roig

(18/01/18 16:40)