SDP veu falta de rigor en el traspàs de 3 milions a l'AREB

El conseller general de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Víctor Naudi, va expressar ahir que veu “un problema de rigor” i “manca de previsió” en el traspàs de Govern de tres milions d’euros a l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) per afrontar els 109 procediments contenciosos judicials (civils i penals) que aquesta té pendents.

Víctor Naudi va lamentar que aquests diners es treguin de partides “importants” del pressupost de l’any passat com la de protecció d’allaus, rius, o del suplement de crèdit per a la passarel·la que ha d’unir la Plaça del Poble amb la del Consell General, que s’havia aprovat

