La justícia a Andorra és com el Far West. Primer disparem i després provem”. Són paraules del lletrat Josep Antoni Silvestre, un dels advocats més actius en els dos dies que portem de vistes i les intervencions del qual no deixen ningú indiferent. Com ja va passar en la primera jornada del cas Gao Ping, l’espectacle Silvestre va donar algunes de les millors perles d’un segon dia d’un judici que es preveu llarg, molt llarg. I més ho pot ser si el lletrat fa efectiu l’advertiment relatiu a les escoltes que la fiscalia vol incorporar com a prova al judici.

