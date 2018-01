Els defenses no volen el Govern al judici

Els lletrats dels acusats han coincidit a demanar que l'executiu no sigui a la causa perquè l'interès general està representat pel fiscal

Tercera jornada de judici a la sala de Prada Casadet i de nou debat de les qüestions prèvies plantejades per les defenses. Totes elles han coincidit a adherir-se a la petició que han fet els lletrats Salvador Capdevila i Alfons Clavera perquè el Govern no estigui representat a la causa. Els advocats han argumentat que l'executiu no pot estar al procés com a acusació particular perquè l'interès de la ciutadania el defensa en les causes penals la fiscalia i han demanat al Tribunal de Corts que deixi de ser part al judici i, per tant, que el lletrat que defensa

