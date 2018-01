El comitè executiu del partit avala presentar una demanda per la destitució de Pere López com a president de l’agrupació

El litigi per la situació del grup mixt pot acabar als tribunals. El comitè executiu del Partit Socialdemòcrata va avalar ahir la possibilitat de presentar una demanda a la Batllia contra la destitució de Pere López com a president de l’agrupació per part de Sindicatura, una decisió que acabaran de prendre avui. L’afer, que ha acabat amb un reglament aprovat per majoria que deixa la presidència en mans de Josep Pintat, ha provocat molt malestar al si del partit. La secretària d’Organització del PS, Susanna Vela, va afirmar ahir en roda de premsa que Vicenç Mateu es va excedir de

#2 Estem fotuts

(17/01/18 10:23)



#1 lo buner

(17/01/18 08:25)