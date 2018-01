Actua i Business France signen un acord per establir sinergies comercials

Permetrà la internacionalització de les empreses andorranes amb el coneixement francès

Actua i Business France van signar un acord de col·laboració entre les dues agències de promoció econòmica que permetrà potenciar la internacionalització de les empreses dels dos països. La signatura es va fer a la seu de l’agència francesa i a l’acte hi van ser presents el seu director general, Christophe Lecourtier, el secretari d’Estat per a la Diversificació Econòmica i la Innovació, Josep Maria Missé i la directora d’Andor­ra De­senvolupament i Inversió (ADI-Invest in Andorra), Judit Hidalgo. Missé va destacar que “és un acord molt important per a nosaltres en matèria de promoció econòmica, atès que és el primer

#3 Qualitat

(17/01/18 12:43)



#2 VERITAS

(17/01/18 11:09)



#1 FrancAnd

(17/01/18 06:53)