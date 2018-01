Els advocats demanen la nul·litat per indefensió

Totes les defenses s'han afegit a la petició del lletrat Marc Maestre que denuncia la falta de garanties durant la instrucció

La segona jornada del primer judici del 'cas BPA' s'ha tornat a centrar en la presentació de les qüestions prèvies per demanar la nul·litat de la vista. En aquesta ocasió l'argumentació l'ha fet el lletrat Marc Maestre que ha al·legat davant el Tribunal de Corts que s'ha vulnerat el dret a la defensa perquè no hi ha hagut garanties durant la instrucció de la causa que ha fet la batlle Canòlic Mingorance i tots els advocats s'hi han afegit a la petició perquè no es celebri la vista del 'cas Gao Ping'. Maestre, representant dels acusats Javier Filoso, Francesc Xavier

