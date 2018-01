L'expresident de la Batllia ha jurat el càrrec com a integrant de la Sala Civil del TS

Jaume Tor es converteix en magistrat del Tribunal Superior Jaume Tor jura el càrrec de magistrat de la Sala Civil del Superior Xavier Pujol

Actualitzada 15/01/2018 a les 17:23

Jaume Tor ha jurat aquest migdia el càrrec de nou magistrat del Tribunal Superior adscrit a la Sala Civil i subsidiàriament a la Sala Penal. Ocupa la plaça que va deixar vacant Pere Pastor en marxar al Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg i es converteix en el segon batlle que ascendeix al Superior, precisament després de Pastor.

Tor era des del 2015 president de la Batllia i ha destacat la feina que s'ha fet durant el seu mandat per agilitzar els tràmits i per dictar sentències. El nou magistrat del Superior havia arribat a la Batllia el 2001, on va entrar com a secretari judicial per aconseguir més tard una plaça de batlle i ha remarcat que representa "un somni" per a qualsevol persona que acaba la carrera de dret treballar al seu país.

El ministre de Justícia, Xavier Espot, ha ressaltat després del jurament que aquest nomenament de Jaume Tor suposa un pas més en l'andorranització de la Justícia per aconseguir complir la disposició de la llei del 2014 que estableix que al 2023 la meitat dels membres del Tribunal de Corts i del Tribunal Superior han de ser de nacionalitat andorrana.