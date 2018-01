Alfons Alberca rebat la defensa de Joan Pau Miquel i subratlla que es jutja la trama de blanqueig organitzat que existia a BPA

La primera jornada del judici que inicia les vistes orals per les causes vinculades a l'afer BPA ha servit perquè les defenses exposessin les qüestions prèvies on demanaven la nul·litat de la causa a la qual s'ha oposat el fiscal general, Alfons Alberca.

L'advocat de Joan Pau Miquel, Jesús Jiménez, ha defensat que aquest procediment ha de formar part del 'cas Gao Ping' que està en instrucció perquè es tracta dels mateixos delictes de blanqueig i en la qual Pallardó és l'acusat, mentre que en aquest cas figura com a testimoni. Alberca s'ha oposat a aquests arguments al·legant que el que

