Un professor de la UB ensenya cultura política als joves del PS

Les joventuts del PS han organitzat un cicle de conferències perquè els seus membres, però també els del partit, els militants o qualsevol simpatitzant, aprenguin cultura política per “tenir més eines i més coneixements per millorar el país”, va explicar el coordinador dels joves, Pere Baró, que va afegir que “molts estem formats en l’àmbit professional però no en el polític. Aprenent què és la socialdemocràcia o les diferents ideologies, podrem centrar millor el nostre programa polític de cara al futur”.

Ahir es va celebrar la primera xerrada, que va durar dues hores i mitja però es preveu que les posteriors

