El primer ministre lusità fa el requeriment a l’Agència Tributària perquè deixi de considerar el Principat un paradís fiscal

Portugal ha engegat la maquinària per treure Andorra de la llista de paradisos fiscals. Així ho va anunciar ahir el primer ministre portuguès, António Costa, durant la visita oficial del cap de Govern, Toni Martí. Costa va explicar que ja ha fet el requeriment a l’Autoritat Tributària del país per demanar que retiri el Principat de la llista d’estats amb un règim fiscal desfavorable. El líder de l’executiu va recordar que Portugal és un dels països que té la llista negra més llarga i en aquest sentit va celebrar que el govern portuguès hagi fet “el pas previ per sortir-ne”.

#6 karlitos

(13/01/18 16:46)



#5 andosin

(13/01/18 16:12)



#4 Andorra

(13/01/18 10:49)



#3 No és pot demanar més

(13/01/18 10:42)



#2 Camoes

(13/01/18 10:41)



#1 Grimaldi

(13/01/18 09:07)