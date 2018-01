Disset petits accionistes es presenten com a actors civils al ‘cas Gao Ping’ amb l’objectiu de recuperar els diners dels seus títols

Disset petits accionistes estan personats com a actors civils en el judici del cas Gao Ping, que començarà dilluns, amb l’objectiu de recuperar els diners equivalents a les accions que tenien de Banca Privada d’Andorra. Al mateix temps hi ha quatre clients que també es personen de la mateixa forma amb la intenció de recuperar el capital corresponent a les accions preferents del banc. Tant les accions com les preferents van quedar amb valor zero després de l’esclat del cas BPA i el consegüent procés de resolució de l’entitat. Els accionistes estan agrupats en quatre col·lectius segons vincles familiars i

